Названо условие дефицита газа в Европе

«Если будет холодная зима, то, скорее всего, она будет холодной на всем Северном полушарии. Соответственно, и в Европе, и в Азии. В прошлом году Китай сидел на коронавирусных ограничениях, поэтому фактически не конкурировал с Европой за импорт СПГ. В этом году ситуация иная: Китай восстанавливает свою экономику, и газа ему требуется все больше и больше. Поэтому если будут морозы в Северном полушарии, то мы увидим конкуренцию между европейскими и азиатскими рынками. Это будет фактором роста цены», — сказал он.