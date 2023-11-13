Северная Македония до конца года начнет укладку нитки к СПГ-терминалам Греции

Северная Македония до конца года начнет работу над проектом газопровода, который соединит ее хранилища с Трансадриатическим трубопроводом и терминалами сжиженного природного газа (СПГ) в Греции. Об этом заявил премьер-министр республики Димитар Ковачевски в ходе Венского экономического форума.

"Мы работаем над стратегическими проектами совместно с соседними странами, особенно с Грецией, и до конца года начнем реализацию проекта нового трубопровода, который позволит Северной Македонии подключиться к Трансадриатическому трубопроводу, терминалам СПГ в Ревитузе, а также новому терминалу, который будет построен в Александруполисе, и это обеспечит энергетическую независимость и диверсификацию [источников энергоснабжения] страны", - подчеркнул Ковачевски.

В 2022 году началось сооружение плавучего терминала сжиженного природного газа в городе Александруполис. Новый терминал должен начать функционировать к концу 2023 года, его мощность составит 5,5 млрд куб. м природного газа в год. Действующий терминал на острове Ревитуза расположен к западу от Афин.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии, по 1 млрд куб. м - Греции и Болгарии. ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Ее пропускная способность составляет 16 млрд куб. м. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м.