В России оценили устойчивость курса рубля

В ближайшее время курс рубля сохранит устойчивость благодаря высоким процентным ставкам и притоку валютной экспортной выручки, рассказал «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Согласно его оценке, падение стоимости нефти пока существенно не давит на курс рубля, но и наметившееся укрепление российской валюты на фоне дешевеющих углеводородов выглядит неустойчивым.

Среди других важных для курса факторов эксперт перечислил предстоящую публикацию в США данных по инфляции, выход 15 ноября отчета по ВВП России за III квартал, а также то, что с приближением пика налоговых выплат увеличатся продажи валюты экспортерами.