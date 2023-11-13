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В Германии заявили о вреде американского газа

В Германии заявили, что использование сжиженного природного газа (СПГ) оказалось вреднее для климата, чем сжигание угля. Об этом со ссылкой на ученых Корнелльского университета сообщает газета Die Welt.

В Германии заявили о вреде американского газа
© globallookpress.com

Согласно исследованию, получение энергии из американского СПГ создает больше парниковых газов, чем использование угля. По словам одного из авторов исследования, Роберта У. Ховарта, вся цепочка добычи и транспортировки, от гидроразрыва пласта до очистки, сжижения и, наконец, доставки топлива через Мировой океан, порождает обширные утечки метана, особенно агрессивного газа.

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Даже при выборе самых экологичных судов и кратчайших маршрутов доставки у использования СПГ на 24 процента выше выбросов парниковых газов. В худшем случае СПГ порождает на 274 процента больше выбросов, нежели сжигание каменного угля.

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о намерении США «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Пайатт добавил, что работа, которую ведет координатор санкций американского внешнеполитического ведомства во взаимодействии с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC), заключается в «закручивании гаек».

Специалист по санкциям юридической фирмы Mishcon de Reya Шайстах Ахта предупредил, что принятые Вашингтоном меры грозят западным покупателям закрытием доступа к газу, производимому «Арктик СПГ-2», что в свою очередь приведет к перебоям на энергетических рынках. Опрошенные Financial Times эксперты, прогнозируют сужение энергорынка и сохранение напряженности длительное время.

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