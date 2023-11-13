В Германии заявили о вреде американского газа

Проведенное учеными Корнельского университета исследование показало, что при использовании сжиженного природного газа выделяется больше вредных веществ, чем при сжигании угля. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Исследователи выяснили, что вся цепочка добычи и транспортировки, от гидроразрыва пласта до очистки, сжижения и, наконец, доставки топлива на специальных судах, порождает значительные утечки метана, особенно агрессивного газа.

В том случае, если новое, произведенное по самым строгим стандартам судно, везет СПГ по самому короткому маршруту, уточнили специалисты, использование газа вредит экологии на 24% больше, чем применение угля.