Миру предрекли дефицит джинсов

Около 130 фабрик готовой одежды, расположенных в двух крупных промышленных центрах Савар и Ашулия на окраине бангладешской столицы Дакки, прекратили работу на неопределенный срок, из-за чего миру грозит дефицит джинсов. Остановка связана с забастовкой рабочих, добивающихся резкого повышения зарплат, сообщает «Синьхуа».

Текстильная отрасль Бангладеш на сумму 55 миллиардов долларов, поставляя продукцию для многих ведущих мировых и российских брендов. При этом занятые в ней работники получают около 75 долларов в месяц и требуют увеличить выплаты до 209 долларов. Информацию об этом подтвердил журналистам начальник управления промышленной полиции Мохаммад Сарвар Алам.

От прибавки в 56 процентов заработка, предложенной правительством, рабочие на прошлой неделе отказались и продолжают протесты. По данным агентства, они привели к вандализму в отношении автомобилей и фабрик, а также столкновениям с полицией в Дакке и ее окрестностях.