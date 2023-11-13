Зависшим в Индии российским деньгам предложат новое применение

Индия намерена расширить список активов, в которые можно вкладывать средства иностранных инвесторов, зависшие на счетах в рупиях в местных банках. Это позволит российским компаниям держать средства от продажи нефти не только в гособлигациях и казначейских векселях, пишет «Коммерсантъ».

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По данным местных СМИ, в список включат корпоративные облигации, многомесячная дискуссия по этому поводу успешно завершена. Эксперт отдела казначейства и рыночных рисков «Технологии доверия» Рустам Мирзабалаев указал, что корпоративные облигации имеют большую доходность, а значит, держать там средства может быть выгоднее.

В то же время другой собеседник издания на финансовом рынке отметил, что ликвидность государственных бумаг выше, а если связываться с корпоративным сектором, то придется брать на себя и дополнительные риски, пойти на что готовы не все. По его мнению, с помощью такой меры индийские власти скорее пытаются либерализовать валютное регулирование.

В свою очередь, глава практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП Денис Примаков отметил, что основную проблему российских компаний предлагаемые изменения не решат. Если раньше выводить средства со счетов предлагалось через государственные индийские бумаги, то теперь предлагается через частные. Однако и то и другое не позволяет получить живые деньги, это в любом случае переток средств из одних активов в другие внутри Индии.