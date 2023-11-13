СМИ: ценовой потолок на российскую нефть теряет эффективность

В американских СМИ появляется информация, что ценовой потолок на российскую нефть теряет свою актуальность — доходы Москвы растут, а дисконт сокращается. При этом “Большая семерка” не желает сдаваться, поэтому готова ужесточить борьбу с нарушителями санкций. FBM.ru
По данным The Wall Street Journal, поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с показателями сентября 2023 года. RT на русском
Аналитики финансового конгломерата JPMorgan Chase назвали потолок цен неэффективным ограничением против российской экономики, потому что Москва смогла нарастить экспорт энергоносителей, тем самым улучшив свое торговое положение и добившись стабилизации рубля по отношению к доллару в последние недели. Газета.Ru