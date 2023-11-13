В Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Тбилиси не вводит санкционные ограничения против России, так как страна не может «рисковать жизнями граждан и экономическим положением». Его слова передает «Sputnik.Грузия».

«Мы не можем позволить себе рисковать жизнями наших граждан и экономическим положением страны. Ни одна страна, включая любого члена Евросоюза, этого не сделает. Они всегда сравнивают последствия санкций, принимая решение об их введении», — сказал Папуашвили.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в мире нет стран, которые давали бы гарантии безопасности в Грузии. В связи с этим страна зависит только от себя, отметил парламентарий.