СМИ: ценовой потолок на российскую нефть утратил свою актуальность

В американских СМИ появляется информация, что ценовой потолок на российскую нефть теряет свою актуальность — доходы Москвы растут, а дисконт сокращается. При этом “Большая семерка” не желает сдаваться, поэтому готова ужесточить борьбу с нарушителями санкций, сообщает РИА Новости.

В материале указывается, что октябрьская выручка РФ от продажи нефти вдвое больше сентябрьской, плюс на 25% больше прошлогодней за аналогичный период.

В издании The Wall Street Journal (WSJ) отметили, что это помогло сократить дефицит бюджета и прогноз правительства — всего 2% ВВП — выглядит вполне реально. На Западе рассчитывали на 5-6%.

Опрошенные WSJ эксперты говорят, что ценовой потолок не действует. Глава отдела стратегии сырьевых товаров JPMorgan Chase Наташа Канева назвала устаревшей эту меру.