В России появились магазины перепродаж заложенных в ломбарды вещей

«Коммерсант» рассказал, что российские ломбарды начали осваивать рынок перепродаж заложенных товаров розничным покупателям. Открытые ломбардами дополнительные магазины рассчитаны на продажу невостребованных залогов — подержанных меховых и ювелирных изделий, а также техники.

Первые магазины перепродаж под брендом «Ресейл Маркет» запустил «Мосгорломбард». Точки для продажи подержанной техники также начала открывать сеть «Первый ювелирный ломбард».

В «Мосгорломбарде» рассказали, что точки «Ресейл Маркет» будут больше по площади, чем обычные отделения ломбардов, и появятся в популярных торговых центрах.

Гендиректор сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин заявил «Коммерсанту», что обычно ломбарды продают невостребованные ювелирные модели переработчикам, но перепродажа залогов — гораздо выгоднее. По его словам, для электроники и изделий из меха почти нет альтернативы магазинам перепродаж.

В «Мосгорломбарде» нынешний рынок перепродажи залогов оценили примерно в один триллион рублей. В компании считают, что к 2027 году он может достичь трех триллионов рублей.

Совладелец сети «Первый ювелирный ломбард» Артем Евстратов связал рост популярности перепродаж из ломбардов с сокращением импорта и ростом цен.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что перепродажи подержанной техники стоит совмещать с услугами по ее обслуживанию и ремонту, но ломбардам это организовать сложнее, чем крупным сетям электроники.