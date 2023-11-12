Во Франции заявили о снижении инфляции в 2 раза в 2024 году

Власти страны справились с инфляционным кризисом, и в следующем году уровень инфляции будет вдвое меньше, чем сейчас. Об этом заявил министр экономики Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС.

«В 2024 году инфляция у нас будет немногим выше 2%, мы вернемся к норме» - сказал чиновник.

По его словам, власти «одерживают победу» в битве с инфляцией и «инфляционный кризис остался позади»

В начале 2022 года инфляция во Франции достигла 6%. В минувшем октябре власти заявили о снижении до 4,5% по гармонизированному индексу потребительских цен.