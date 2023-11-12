Во Франции заявили о снижении инфляции в 2 раза в 2024 году
Власти страны справились с инфляционным кризисом, и в следующем году уровень инфляции будет вдвое меньше, чем сейчас. Об этом заявил министр экономики Брюно Ле Мэр, сообщает ТАСС.
«В 2024 году инфляция у нас будет немногим выше 2%, мы вернемся к норме» - сказал чиновник.
По его словам, власти «одерживают победу» в битве с инфляцией и «инфляционный кризис остался позади»
В начале 2022 года инфляция во Франции достигла 6%. В минувшем октябре власти заявили о снижении до 4,5% по гармонизированному индексу потребительских цен.
Брюно Ле Мэр предупредил, что его оптимистичному прогнозу могут помешать рост цен на энергоносители и конфликт на Ближнем Востоке.
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