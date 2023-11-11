Президент Ирана обратился с призывом к мусульманским странам

Президент Ирана: мусульманские страны должны прекратить торговлю с Израилем
Всем исламским странам следует ввести ограничительные меры против Израиля, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, иранский лидер в субботу, 11 ноября, прибыл на саммит Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств, посвященный ситуации на Ближнем Востоке. Это его первый визит в Саудовскую Аравию с момента восстановления отношений между Тегераном и Эр-Риядом.
Раиси уточнил, что мусульманские страны должны прекратить торговлю и сотрудничество с Израилем, в частности, приостановить поставки нефти в страну. Кроме того, необходимо бойкотировать товары израильских производителей, добавил он.
Президент подчеркнул, что Тель-Авив должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести из анклава подразделения Армии обороны Израиля.
Эбрахим Раиси выразил благодарность лидерам палестинского движения ХАМАС за их действия, отметил, что иранцы «целуют руки бойцам движения за их сопротивление израильским солдатам».
По его мнению, международному сообществу следует провести суд над военнослужащими, осуществляющими обстрелы мирного населения анклава.