США не справляются с долгами: почему им понизили кредитный рейтинг

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного. С чем это связно и как отразится на экономике США?

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Почему понизили рейтинг США, как это связано с долгами

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Как отмечается в сообщении Moody’s, основанием для изменения прогноза в худшую сторону стали возможные риски снижения бюджетной устойчивости Соединенных Штатов. Согласно данным агентства, издержки уже не могут быть компенсированы уникальными кредитными преимуществами страны.

«В условиях повышения процентных ставок без принятия эффективных мер фискальной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody’s ожидает, что бюджетный дефицит США будет оставаться очень большим», — уверены эксперты Moody’s.

Также агентство подтвердило у США долгосрочную финансовую устойчивость и возможности по выплате долговой нагрузки (рейтинг эмитента) и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне АAA, что означает наивысшую оценку надежности.

Как отреагировали в США на снижение рейтинга

Власти США не согласились с ухудшением прогноза рейтинга государства. Как заявил заместитель главы американского минфина Уолли Адейемо, экономика Штатов остается стабильной.

Американский политик Аджаму Барака, в свою очередь, выразил мнение, что Штаты загнали себя «в яму» собственными же руками, спровоцировав эскалацию конфликта между Россией и Украиной. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Что значит рейтинг Moody’s

Moody’s — рейтинговое агентство, входящее в «большую тройку» наравне с Fitch Ratings и Standard & Poors и основанное в 1909 году. Основной офис находится в Нью-Йорке, у компании есть 24 представительства в мире, в том числе в России. Агентство оценивает более 170 тыс. государственных и корпоративных ценных бумаг.

Рейтинг Moody’s — это система оценки кредитоспособности компаний, государств и других финансовых субъектов, которую разрабатывает и поддерживает международное агентство Moody’s Investors Service. Рейтинг позволяет инвесторам оценить вероятность того, что заемщик выплатит проценты по своим облигациям вовремя и вернет долг в полном объеме.

Как оценивают экономику США другие рейтинговые агентства

В августе текущего года агентство Fitch объявило о снижении долгосрочного рейтинга США на одну ступень — с ААА до AA+. Негативный прогноз по прежней кредитной оценке агентство выставило в мае на фоне очередных дебатов о необходимости повышения госдолга США. Новый прогноз по рейтингу — «стабильный». Это означает, что агентство не планирует в краткосрочной перспективе менять его.

В Fitch объяснили, что ожидают ухудшения бюджетной дисциплины в ближайшие три года, а также растущую долговую нагрузку. В агентстве указали на «последовательное ухудшение стандартов управления, в том числе в фискальной и долговой политике США в последние 20 лет».

Эксперты Fitch назвали одним из основных факторов снижения рейтинга регулярные политические разногласия относительно потолка госдолга и их разрешение в последний момент.