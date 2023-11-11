В России рассчитали «индекс холодца»
Средняя цена ингредиентов для холодца в России составляет 275 рублей. При этом стоимость разнится в зависимости от региона. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на расчёты экспертов агрегатора «Едадил».
Покупка ингредиентов для холодца в среднем по стране обойдется в 275 рублей. Однако если принять во внимание текущие скидки на продукты, можно потратить меньшую сумму — 220 рублей.
Самый дорогой холодец – в Москве и Калужской области. Общая сумма затрат на 1 порцию составила там 375 рублей. При этом цена уменьшается до 247 рублей, если учесть возможные магазинные скидки на каждый ингредиент
Самый дешевый холодец можно сделать в Самарской области – за 218 рублей (со скидками – 169 рублей).
Можно сэкономить, если готовить холодец из куриных голеней. Скидки на них доходят до 34% в столичном регионе, Тверской и Тульской области.