Экономист объяснил рост покупки валюты
Граждане научились играть на бирже и принялись скупать доллары, когда курс начал падать. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Игорь Лавровский.
«У нас народ уже научился играть на бирже. Это рыночное поведение»,– сказал Лавровский.
По его словам, весь год валюта дорожала, сейчас она стала дешеветь. В итоге начались покупки на бирже в спекулятивных целях.
Эксперт отметил, что люди считают хорошей стратегией покупку валюты на этапах снижения. Они планируют придержать доллары и евро и позже продать дороже.
В октябре россияне нарастили объём покупки валюты почти в три раза по сравнению с сентябрём. Согласно данным ЦБ, граждане приобрели валюту на 120 млрд 900 млн рублей. В сентябре было куплено валюты на 40 млрд 700 млн рублей.