В администрации США ответили на негативный прогноз для американской экономики

В администрации США оценили изменения рейтинга страны до негативного
Заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо заявил, что Белый Дом не согласен с понижением своего положения в рейтинге агентства Moody's.
По словам политика, положение США не является «негативным».
«Мы не согласны с переменой прогноза к негативному», - заявил Адейемо в эфире телеканала CNBC.
Замглавы Минфина подчеркнул, что экономика страны остается сильной.
Напомним, агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Причиной для понижения рейтинга стало снижение бюджетной устойчивости США и не могут покрыться кредитными преимуществами страны.