Венгрия решила обратиться в суд из-за акциза Болгарии на российский газ

Венгрия готова до конца 2023 года обратиться в суд Евросоюза из-за повышения Болгарией платы за транзит российского газа. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Уточняется, что решение Болгарии будет таковым, если Еврокомиссия не начнет против Софии процесс о нарушении правил сообщества и не убедит на время него отменить эту меру.

Бока подчеркнул, что инициатива Болгарии нарушает правила внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики Евросоюза.

Власти Болгарии 13 октября установили акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа.