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МВФ и Украина договорились об очередном транше

МВФ и Украина достигли договоренностей, после утверждения которых Киев может получить очередной транш в 900 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

МВФ и Украина договорились о транше в 900 миллионов долларов
© Reuters

Финансовое учреждение заявило, что поставленные фондом цели на конец сентября были успешно выполнены Киевом.

Ранее представитель Минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что страну ждет крах в случае прекращения поддержки Запада.

«Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал он на встрече с американскими чиновниками.

В июне сообщалось, что Всемирный банк почти исчерпал внутренние средства для помощи Украине. При этом организация одобрила Киеву кредит в 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.

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