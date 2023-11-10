Эксперты спрогнозировали снижение курса доллара на следующей неделе
Доллар может подешеветь на 62 копейки до 91,67 рубля. Такое мнение высказали в пятницу, 10 ноября, финансовые эксперты.
Рынок акций, по их прогнозу, повысится за неделю на 0,28 процента по индексу Мосбиржи, а цена на нефть марки Brent вырастет на 1 доллар, до 82,2 доллара за баррель.
Эксперты также ожидают снижение курса евро на 87 копеек — до 97,68 рубля, передает РИА Новости.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала основную проблему российской экономики. Она отметила, что Центробанк РФ имеет эффективные инструментарии для снижения инфляции к цели в четыре процента и для этого будет готов повышать ключевую ставку «ощутимыми шагами».
8 ноября в Центробанке РФ спрогнозировали, что санкции в отношении России сохранятся до 2027 года. По данным доклада регулятора, в результате первого полугодия 2023 года были зафиксированы «рекордные значения» валового накопления основного капитала.
Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев сообщил, что сейчас не стоит бежать покупать доллары, так как курс американской валюты может продолжить снижение. По его словам, диапазон 85–90 рублей за доллар вполне реален.