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В РФ утвердили правила выплаты компенсаций иностранным холдингам

Правительство России утвердило правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

В РФ утвердили правила выплаты компенсаций иностранным холдингам
© РИА Новости

Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно касается прав иностранных холдингов на компании, отнесенные в России к экономически значимым. Попасть в такой список организация может по мотивированному предложению профильного органа власти.

Документ определяет правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в таких ситуациях. В частности, согласно постановлению, решение о компенсации принимает сама компания при обращении холдинга к ней. Размер выплаты должен рассчитываться в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости.

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