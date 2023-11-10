Венгрия обратилась в ЕК на фоне повышения Болгарией платы за транзит газа
Будапешт обратился в Еврокомиссию с просьбой провести расследование по поводу повышения Болгарией платы за транзит газа. Об этом сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, передает ТАСС.
«Сегодня я направил письмо в Европейскую комиссию с просьбой немедленно открыть дело против Болгарии в связи с неправомерным введением нового энергетического сбора», — сказал он.
По словам Яноша, действия Софии нарушают правила внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики ЕС. В связи с этим он считает, что ЕК должна обязать Болгарию приостановить повышение платы за транзит газа до завершения процедуры нарушения иначе Будапешт «подаст иск в Европейский суд до конца года».
Напомним, что 13 октября София установила акциз в 10 евро за мегаватт-час транзита газа РФ по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям. В СМИ данную меру назвали «карательной», поскольку такие действия обычно принимаются с целью сдерживания деятельности оппонентов. Глава Минфина Болгарии Асен Василев подтвердил это, сказав, что целью властей страны было снижение прибыли «Газпрома». При этом Венгрия и Сербия заявили, что мера угрожает безопасности их энергоснабжения.