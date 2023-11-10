Глава МЭР повысил прогноз роста ВВП России по итогам года

Рост ВВП РФ по итогам 2023 года ожидается на уровне 3%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании коллегий экономических ведомств России и Беларуси.

"По этому году ожидаем рост экономики России на 3%. Это очень хорошие цифры, это лучше наших августовских оценок", - сказал он.

Напомним, ранее прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2023 году составлял 2,8%. Предполагается, что к 2026 году экономика будет ежегодно расти на 2%.