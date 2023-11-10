ФСБ и ФНС раскрыли схемы вывода в «тень» медицинского и пищевого спирта

Сотрудники ФСБ и ФНС выявили схемы вывода в нелегальный оборот медицинского и пищевого спирта, сообщает РБК. Установлено, что с 2020 года в «тень» выводится свыше 40% медицинского спирта.

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В ходе проверки сотрудники налоговой службы сопоставляли объемы сырья и выхода готовой продукции, отслеживали цепочку товарно-денежных потоков от покупки сырья и производства продукции до конечной реализации. В результате они обнаружили звено, на котором происходила смена назначения платежа или разрыв цепочки. После этого они подсчитали объем спирта, который был предназначен для производства лекарств, парфюмерии, косметики и бытовой химии, но не был использован в соответствии с заявленным назначением.

Проверка показала, что в период с 2020 года по первую половину 2023-го объем задекларированного производства спирта для медицины и парфюмерной отрасли официально составил 47,1 млн дал. Из них доля медицинского спирта составила 18,1 млн дал, пищевого — 29 млн дал. В нелегальный оборот могли попасть 11,4 млн дал из задекларированных объемов, из которых 7,6 млн дал медицинского спирта и 3,8 млн дал пищевого.

Согласно одной из схем, компании, производящие парфюмерию, косметику и бытовую химию с использованием спирта, на бумаге завышали объемы производства. Фактически они использовали только часть закупленного спирта, а сэкономленное таким образом сырье уходило в нелегальный оборот. Площадки по выводу спирта на теневой рынок находились в Москве, Подмосковье и ряде других регионов.