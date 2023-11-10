Силуанов заявил об укреплении курса рубля

Рубль укрепился. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Да, курс у нас был одним из факторов инфляции. Сейчас ситуация изменилась — курс укрепился», — заявил Антон Силуанов, отвечая на вопрос корреспондента telegram-канала Shot.

Силуанов также прокомментировал повышение ключевой ставки. По его словам, это решение было принято, чтобы не допустить «раскрутки потребительских цен», пишет Life.