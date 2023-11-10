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В Европе заявили об огромном дефиците финансирования Украины

Дефицит финансирования Украины на 2024 год останется огромным, заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его слова приводит «Интерфакс».

В Европе заявили об огромном дефиците финансирования Украины
© РИА Новости

По его словам, до конца года Киев получит еще два транша, а проблемы могут начаться уже в начале нового года. Совет ЕС до сих не может принять проект финансирования так называемого украинского фонда из-за позиции Венгрии.

По словам Домбровскиса, если даже не удастся согласовать выделение средств, то Киев можно будет спонсировать, например, за счет замороженных российских активов.

В этом году Еврокомиссия выделает Украине по 1,5 миллиарда евро для покрытия текущих расходов бюджета. Как рассказали на самой Украине, за счет сбора налогов удается частично спонсировать военные расходы, другую часть, а также все невоенные траты покрываются за счет иностранных грантов. Предполагается, что всего в 2023 году Киев получит около 38 миллиардов долларов зарубежной помощи.

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