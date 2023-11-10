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На Украине осталось только два миллиардера

На Украине число долларовых миллиардеров за год сократилось с девяти до двух, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на исследования New Voice. Рейтинг возглавил руководитель холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов с состоянием $6,59 млрд, однако его доходы за 2023 год упали на 43%.

На Украине осталось только два миллиардера
© ТАСС

На Украине осталось всего два миллиардера, в прошлом году их было девять. Ситуации, когда на Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов, — сказано в сообщении.

На втором месте оказался владелец компании EastOne Group бизнесмен Виктор Пинчук, чье состояние насчитывает $1,72 млрд. При этом его доходы сократились на 34% по сравнению с прошлым годом. Третью строчку рейтинга заняли бывший президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей, владеющие компанией Roshen. Их состояние оценили в $954 млн. По информации издания, в 2023 году New Voice составил список не из 100, а только из 30 богатейших украинских граждан.

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