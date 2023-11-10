Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС
Кредитные организации России обязаны как предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, так и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.
В Федеральную налоговую службу передается информация о единоразовых переводах на крупную сумму - около от 600 тысяч рублей. Банк передаст уведомление, даже если гражданин совершает перевод на свой собственный счет в другом банке. Это же касается сделок с недвижимостью, превышающих 3 миллионов рублей.
Финансов учреждение также оповестит ФНС о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Именно такие операции нередко используют для обналичивания или в мошеннических схемах.
Кроме того, банки могут сообщать о любых операциях, которые показались им подозрительными. По словам юриста, часто вызывают подозрения счета, на которых ежедневно совершается более 30 операций «перевод-снятие» денег или «прокручивается» более 100 тысяч рублей. Насторожит и отсутствие повседневных операций, таких как оплаты покупок в магазине, штрафов, коммунальных услуг. Переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета также окажутся под подозрением.