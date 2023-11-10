Юрист назвал простые операции, которые вызовут подозрение у банка и ФНС

Кредитные организации России обязаны как предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, так и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, сообщает «Прайм» со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

В Федеральную налоговую службу передается информация о единоразовых переводах на крупную сумму - около от 600 тысяч рублей. Банк передаст уведомление, даже если гражданин совершает перевод на свой собственный счет в другом банке. Это же касается сделок с недвижимостью, превышающих 3 миллионов рублей.

Финансов учреждение также оповестит ФНС о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Именно такие операции нередко используют для обналичивания или в мошеннических схемах.