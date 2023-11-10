В МВФ сообщили, как эскалация конфликта в Израиле повлияет на цены на нефть
Если палестино-израильский конфликт перерастет в более крупный региональный конфликт, то не исключено, что это приведет к резкому повышению стоимости нефти, которое повлияет на общую инфляцию в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя главы Международного валютного фонда Гиту Гопинат.
По ее словам, это приведет к изменению краткосрочных ожиданий от динамики инфляции.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что конфликт Израиля и Газы увеличивает неопределенность и риски для мировой экономики. По ее словам, после эпидемии COVID-19, которая спровоцировала нарушения цепочек поставок, и конфликта вокруг Украины глобальная экономика сталкивается со все новыми «катастрофами, которые продолжают расти и становятся более суровыми».