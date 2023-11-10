ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию важных товаров

ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию товаров двойного назначения, пишет Bloomberg. По данным агентства, исполнительный директор Европейского союза сообщил об этом государствам-членам.

Аналогичную меру рассматривает Турция. Агентство отмечает, что это решение будет означать победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию. В то же время, по данным Bloomberg, 80 процентов закупок Россией товаров двойного назначения приходится на Китай и Гонконг. На Турцию и ОАЭ приходится лишь 6 и 4 процента сделок соответственно.

Товары двойного назначения используются в общегражданских промышленных целях, но при этом могут применяться при создании вооружения. В них содержится передовая электроника и сложное тестировочное оборудование, которое может использоваться в разработке квантовых компьютеров, гиперзвукового и ядерного оружия.