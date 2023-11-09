В ЦБ объяснили укрепление курса рубля

В Банке России (ЦБ) объяснили причину укрепления рубля в октябре 2023 года. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на составленный ЦБ «Обзор рисков финансовых рынков».

В качестве основной причины укрепления российской валюты в ЦБ назвали продажи валюты экспортерами.

«В октябре впервые в 2023 году по итогам календарного месяца произошло существенное укрепление рубля. Укреплению национальной валюты в октябре способствовало увеличение объема чистых продаж валютной выручки экспортеров. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами увеличился в октябре до 12,5 миллиарда долларов против 9,2 миллиарда в сентябре и 7,2 миллиарда долларов в августе», — сказано в документе.

Ещё одной важной причиной регулятор считает повышение ключевой ставки. В ЦБ объяснили, что высокая ключевая ставка влечёт за собой как сдерживание спроса на рублевые кредиты, так и увеличение привлекательности рублевых сбережений.

«В этих условиях продолжался процесс девалютизации балансов банковского сектора. По предварительной оценке, валютные активы банков снизились за октябрь на 3,2 миллиарда долларов, валютные обязательства — на 3 миллиарда. По итогам октября банковский сектор стал нетто-продавцом иностранной валюты», — сообщает регулятор.