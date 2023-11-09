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Аналитик заявил, что США хотят «подвинуть» Россию с газового рынка

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США хотят «подвинуть» Россию с газового рынка. Об этом сообщают «Известия».

Эксперт указал на желание США "подвинуть" Россию с газового рынка
© ТАСС

По словам Юшкова, об этом говорит желание США остановить российский проект «Арктик СПГ–2».

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«Мы видим, что Соединенные Штаты намеренно бьют конкретно по этому проекту, именно по СПГ-проектам российским. Здесь исключительно коммерческая история, то есть они пытаются подвинуть Россию с газового рынка. И к “сдерживанию России”, “удару по ее экономике” это никакого отношения вообще не имеет, потому что в России нет экспортной пошлины на СПГ», — заявил он.

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Юшков также добавил, что на данный момент Россия не получает дохода от проектов «Арктик СПГ–2» и «Ямал СПГ». По мнению эксперта, это ещё раз доказывает заинтересованность США в позициях на газовом рынке, а не в воздействии на российскую экономику.

«Если бы Соединенные Штаты хотели ударить по Россия именно как по государству и лишить ее доходов бюджета, то никакого смысла вводить санкции против вот этих СПГ-проектов нет, потому что они никак на бюджет не влияют. Это исключительно коммерческие проекты конкретной частной компании, то есть там контрольные пакеты у НОВАТЭКа и иностранных инвесторов. <...> Поэтому они просто расчищают рынок сбыта для себя. Мы видим, что это последовательная работа и что власти США просто выступают инструментом для расчистки рынка для компаний, которые экспортируют американский СПГ», — добавил он.

По мнению аналитика, такая заинтересованность объясняется тем, что Россия является вторым по объемам поставщиком газа в Европу после США.

«Поэтому они, в общем-то, ввели санкции недавно против компании “Арктическая перевалка” и сейчас — против “Арктик СПГ–2”. <…> Эти санкции, во-первых, никакого урона для России как государству, то есть бюджету, не наносят. Это удар именно против частной коммерческой компании, тем более циничной позиция США выглядит. Во-вторых, скорее всего, это проект этот не убьет, но осложнит его реализацию», — подытожил Юшков.

Ранее в Госдепе заявили, что считают своей целью прекращение российского проекта «Арктик СПГ-2».

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