Эксперт указал на желание США "подвинуть" Россию с газового рынка

Аналитик заявил, что США хотят «подвинуть» Россию с газового рынка
Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США хотят «подвинуть» Россию с газового рынка. Об этом сообщают «Известия».
По словам Юшкова, об этом говорит желание США остановить российский проект «Арктик СПГ–2».
«Мы видим, что Соединенные Штаты намеренно бьют конкретно по этому проекту, именно по СПГ-проектам российским. Здесь исключительно коммерческая история, то есть они пытаются подвинуть Россию с газового рынка. И к “сдерживанию России”, “удару по ее экономике” это никакого отношения вообще не имеет, потому что в России нет экспортной пошлины на СПГ», — заявил он.
Юшков также добавил, что на данный момент Россия не получает дохода от проектов «Арктик СПГ–2» и «Ямал СПГ». По мнению эксперта, это ещё раз доказывает заинтересованность США в позициях на газовом рынке, а не в воздействии на российскую экономику.
«Если бы Соединенные Штаты хотели ударить по Россия именно как по государству и лишить ее доходов бюджета, то никакого смысла вводить санкции против вот этих СПГ-проектов нет, потому что они никак на бюджет не влияют. Это исключительно коммерческие проекты конкретной частной компании, то есть там контрольные пакеты у НОВАТЭКа и иностранных инвесторов. <...> Поэтому они просто расчищают рынок сбыта для себя. Мы видим, что это последовательная работа и что власти США просто выступают инструментом для расчистки рынка для компаний, которые экспортируют американский СПГ», — добавил он.
По мнению аналитика, такая заинтересованность объясняется тем, что Россия является вторым по объемам поставщиком газа в Европу после США.
«Поэтому они, в общем-то, ввели санкции недавно против компании “Арктическая перевалка” и сейчас — против “Арктик СПГ–2”. <…> Эти санкции, во-первых, никакого урона для России как государству, то есть бюджету, не наносят. Это удар именно против частной коммерческой компании, тем более циничной позиция США выглядит. Во-вторых, скорее всего, это проект этот не убьет, но осложнит его реализацию», — подытожил Юшков.