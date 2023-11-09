Эксперт спрогнозировал возможную ключевую ставку в 2024 году

Эксперт озвучил возможную ключевую ставку в 2024 году
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что в 2024 году ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) снизится, но останется двузначной. Об этом сообщает «Лента.ру».
По мнению эксперта, к концу года ключевая ставка может составить 10-13%.
«Утверждение главы Центрального банка полностью совпадает с прогнозом регулятора по средней ключевой ставке по итогам последнего заседания. Тогда ключевая ставка была повышена сразу до 15%. Октябрьский прогноз ЦБ предполагает среднее значение ключевой ставки с 30 октября до конца года 15-15,2%, что может означать ключевую ставку на конец года в диапазоне 15-16%», — считает Беленькая.
Она также добавила, что в следующем году ключевая ставка может снизиться, но всё ещё останется двузначной.
«По нашей оценке, это следует из нового прогноза по средней ключевой ставке на 2024 год 12,5-14,5%. Это может означать ставку на конец года 10-13%. В соответствии с базовым прогнозом Центрального банка, темпы роста кредитования в будущем году сократятся с 17-20 до 5-10%», — добавила эксперт.
Ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку могут ещё раз повысить в этом году.