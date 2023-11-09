Курс биткоина установил годовой рекорд стоимости

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднималась выше $37 тыс. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

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По состоянию на 17:12 по мск стоимость биткоина превысила отметку в $37 658 (+6,32%). С начала года монета выросла на 127%.

Эксперты связывают взлет биткоина с положительным новостным фоном. В частности, инвесторов обрадовали сообщения о начале переговоров Комиссии по ценным бумагам США с Grayscale по поводу ETF, а также возможности одобрения подобных ETF еще от двенадцати компаний.

Благодаря стремительному росту цены на крупнейших криптобиржах произошла массовая ликвидация позиций трейдеров, спекулировавших на снижение биткоина. По данным площадки Coinglass, их общие убытки за сутки составили свыше $160 млн.