Импорт сливочного масла в Россию сократился в 10 раз из-за санкций
Импорт сливочного масла в Россию сократился с 40 тыс. тонн до 4 тыс. тонн после введения санкций. С 2022 года большинство стран перестали поставлять товары на российский рынок, рассказал на Сибирской аграрной неделе в Новосибирске генеральный директор национального союза производителей молока "Союзмолоко" Артем Белов.
"До спецоперации в 2021 году объем поставок сливочного масла в Россию по импорту, за исключением Белоруссии, составлял порядка 40 тыс. тонн по итогам доступной на текущий момент статистики, за этот год объем поставок составил порядка 4 тыс. тонн по сливочному маслу. Фактически в 10 раз меньше", - сказал Белов, пояснив, что этот фактор, также оказывает влияние на стоимость продукции.
Он добавил, что Россия и раньше испытывала дефицит жиров, и нарастить утраченные объемы в короткие сроки практический невозможно.
"Этот фактор, конечно, будет влиять позитивно с точки зрения цены на сырое молоко, но будет создавать определенные нюансы, связанные с деятельностью компаний по переработке", - сказал он.
Гендиректор отметил, что до 2022 года на российском рынке присутствовали поставщики из Южной Америки, Новой Зеландии, сейчас объемы поставок практически сведены к нулю. Основным поставщиком молочной продукции в Россию остается Белоруссия, белорусские товары занимают 15% российского рынка молочной продукции.
"По сути каждый пятый литр молока, который продается и перерабатывается в России, - это продукт из Белоруссии. Еще более сложная ситуация по сырам, потому что по сути каждый четвертый килограмм сыра, который мы продаем в России - это белорусский продукт", - сказал Белов.
Он подчеркнул, что одним из факторов риска для цен на молочную продукцию является переизбыток объемов сухого обезжиренного молока в Белоруссии, которые в случае попадания на внутренний рынок, могут оказать влияние на рынок молочной продукции.