Импорт сливочного масла в Россию сократился в 10 раз

"По сути каждый пятый литр молока, который продается и перерабатывается в России, - это продукт из Белоруссии. Еще более сложная ситуация по сырам, потому что по сути каждый четвертый килограмм сыра, который мы продаем в России - это белорусский продукт", - сказал Белов.