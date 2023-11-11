В Генпрокуратуре раскрыли ущерб России от экономических преступлений

Более пятидесяти процентов ущерба от преступлений, зарегистрированных за девять месяцев в России, приходится на деяния экономической направленности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ .

Ранее стало известно, что в России вдвое выросло число преступлений против военной службы — в 2022 году было зарегистрировано 3047 фактов, что в два раза больше по сравнению с 2021 годом. В 2021 году было зарегистрировано 1514 преступлений против военной службы.