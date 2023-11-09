Европарламент призвал ЕС не изымать личные вещи и машины россиян
Европарламент призвал страны ЕС не конфисковывать личные вещи и машины россиян. Российская газета
"Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", - отмечается в сообщении. ТАСС
Депутаты Европарламента попросили ужесточить санкции против Москвы, но также они признали, что европейские компании обходят ограничительные меры в отношении РФ. Москва24
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