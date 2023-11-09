Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России, в которой признал, что европейские компании повсеместно обходят ограничительные меры в отношении Москвы. При этом, Европарламент призвал страны ЕС не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций". Голосование по документу состоялось на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

Ужесточение санкций

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Как говорится в тексте резолюции, Европарламент призывает "Еврокомиссию и государства-члены расширить санкции, включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС, призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции в отношении государственной компании АЛРОСА и широко внедрить системы отслеживания происхождения алмазов на основе новых технологий".

Кроме того, Европарламент "призывает ЕС и его государства-члены работать с "Большой семеркой" над существенным снижением цен на российскую нефть и нефтепродукты, введением полного запрета на импорт российского СПГ и сжиженного нефтяного газа в ЕС, а также на импорт топлива и других нефтепродуктов из стран, не входящих в ЕС, если эти продукты были произведены с использованием российской нефти, а также запретить экспорт российской нефти и СПГ через территорию ЕС, призывает ЕС ввести ценовые и объемные ограничения на импорт российских и белорусских удобрений в ЕС".

Европарламент также "призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их руководства".

"Призывает ЕС и его государства-члены расширить санкции против России на импорт алюминия и ввести санкции против проекта СПГ "Арктика-2"; предлагает ЕС и государствам-членам предложить ограничение на танкерные услуги и эмбарго на продажу танкеров в Россию, а также ограничение на европейские страховые услуги для танкеров, если они используются для экспорта российской нефти", - говорится в тексте.

Обход санкций

Европарламент в своей резолюции признал, что европейские компании обходят санкции ЕС против России. Как говорится в тексте, Европарламент "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся торговли подсанкционными товарами военного назначения между государствами - членами ЕС и Россией".

"Сожалеет о серьезном отсутствии культуры соблюдения санкций ЕС в отношении России, осуждает практику, при которой товары, попавшие под санкции ЕС, продаются компаниям или частным лицам из стран, не входящих в ЕС, а затем отправляются напрямую из ЕС в Россию. Призывает ЕС и его государства-члены создать системы, с помощью которых можно будет более эффективно обмениваться информацией о транзакциях, чтобы улучшить соблюдение санкций, связанных с товарами военного назначения и двойного назначения; призывает государства-члены тщательно расследовать соблюдение компаниями ограничений на экспорт перечисленных товаров и накладывать сдерживающие штрафы", - отмечается в нем.

Вопрос конфискации предметов и машин россиян

Европарламент в своей резолюции призвал страны ЕС не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций".

"Призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", - говорится в документе.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10".

Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

12-й пакет санкций

Как заявил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, руководители МИД стран - членов Евросоюза обсудят на встрече 13 ноября введение 12-го пакета санкций против РФ, включая возможность введения запрета на торговлю российскими алмазами.

В распространенном в среду совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) по итогам двухдневной встречи в Токио говорилось, что участники "семерки" намерены "активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России". Ранее западные СМИ сообщали, что в начале ноября G7 согласует запрет для своих компаний на закупки российских алмазов, который, по их информации, должен базироваться на разработке химического механизма отслеживания происхождения алмазов.