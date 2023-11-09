Европарламент (ЕП) принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России, в которой признал, что европейские компании повсеместно обходят ограничительные меры в отношении Москвы. При этом, Европарламент призвал страны ЕС не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций". Голосование по документу состоялось на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.
Ужесточение санкций
Как говорится в тексте резолюции, Европарламент призывает "Еврокомиссию и государства-члены расширить санкции, включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС, призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции в отношении государственной компании АЛРОСА и широко внедрить системы отслеживания происхождения алмазов на основе новых технологий".
Кроме того, Европарламент "призывает ЕС и его государства-члены работать с "Большой семеркой" над существенным снижением цен на российскую нефть и нефтепродукты, введением полного запрета на импорт российского СПГ и сжиженного нефтяного газа в ЕС, а также на импорт топлива и других нефтепродуктов из стран, не входящих в ЕС, если эти продукты были произведены с использованием российской нефти, а также запретить экспорт российской нефти и СПГ через территорию ЕС, призывает ЕС ввести ценовые и объемные ограничения на импорт российских и белорусских удобрений в ЕС".
Европарламент также "призывает ЕС и его государства-члены ввести санкции против всех крупных российских нефтяных компаний, Газпромбанка, их дочерних компаний, а также их руководства".
"Призывает ЕС и его государства-члены расширить санкции против России на импорт алюминия и ввести санкции против проекта СПГ "Арктика-2"; предлагает ЕС и государствам-членам предложить ограничение на танкерные услуги и эмбарго на продажу танкеров в Россию, а также ограничение на европейские страховые услуги для танкеров, если они используются для экспорта российской нефти", - говорится в тексте.
Обход санкций
Европарламент в своей резолюции признал, что европейские компании обходят санкции ЕС против России. Как говорится в тексте, Европарламент "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся торговли подсанкционными товарами военного назначения между государствами - членами ЕС и Россией".
"Сожалеет о серьезном отсутствии культуры соблюдения санкций ЕС в отношении России, осуждает практику, при которой товары, попавшие под санкции ЕС, продаются компаниям или частным лицам из стран, не входящих в ЕС, а затем отправляются напрямую из ЕС в Россию. Призывает ЕС и его государства-члены создать системы, с помощью которых можно будет более эффективно обмениваться информацией о транзакциях, чтобы улучшить соблюдение санкций, связанных с товарами военного назначения и двойного назначения; призывает государства-члены тщательно расследовать соблюдение компаниями ограничений на экспорт перечисленных товаров и накладывать сдерживающие штрафы", - отмечается в нем.
Вопрос конфискации предметов и машин россиян
Европарламент в своей резолюции призвал страны ЕС не конфисковывать личные предметы и транспортные средства россиян, так как "это дискредитирует цель и инструмент санкций".
"Призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования; подчеркивает, что такое чрезмерное соблюдение дискредитирует цель и инструмент санкций", - говорится в документе.
В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10".
Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.
12-й пакет санкций
Как заявил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, руководители МИД стран - членов Евросоюза обсудят на встрече 13 ноября введение 12-го пакета санкций против РФ, включая возможность введения запрета на торговлю российскими алмазами.
В распространенном в среду совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) по итогам двухдневной встречи в Токио говорилось, что участники "семерки" намерены "активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России". Ранее западные СМИ сообщали, что в начале ноября G7 согласует запрет для своих компаний на закупки российских алмазов, который, по их информации, должен базироваться на разработке химического механизма отслеживания происхождения алмазов.
Тема запрета на российские алмазы является особенно болезненной для Бельгии, поскольку такой шаг фактически разрушит историческую алмазную промышленность Антверпена. Премьер Бельгии Александер Де Кроо неоднократно высказывался, что ограничения на алмазы из России могут быть только глобальными, в противном случае экспорт просто уйдет на Ближний Восток и в Индию, а страны G7 отрежут себя от ювелирного сырья.