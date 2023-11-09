Аналитик назвала возможную ключевую ставку в 2024 году

В будущем 2024 году ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) останется двузначной, несмотря на то, что ожидается некоторое ее понижение. На конец года она может составить порядка 10-13 процентов. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Утверждение главы Центрального банка полностью совпадает с прогнозом регулятора по средней ключевой ставке по итогам последнего заседания. Тогда ключевая ставка была повышена сразу до 15 процентов. Октябрьский прогноз ЦБ предполагает среднее значение ключевой ставки с 30 октября до конца года 15-15,2 процента, что может означать ключевую ставку на конец года в диапазоне 15-16 процентов», — сказала она.

Беленькая добавила, что в 2024 году ключевая ставка может перейти к снижению, но по-прежнему останется двузначной.

«По нашей оценке, это следует из нового прогноза по средней ключевой ставке на 2024 год 12,5-14,5 процентов. Это может означать ставку на конец года 10-13 процентов. В соответствии с базовым прогнозом Центрального банка, темпы роста кредитования в будущем году сократятся с 17-20 до 5-10 процентов», — заключила аналитик.