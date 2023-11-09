В Турции начался бойкот Mastercard и Visa

Жители Турции в рамках продолжения бойкота израильских товаров начали массово отказываться и от использования западных платежных систем Mastercard и Visa. Об этом со ссылкой на Yeni Safak пишет «Прайм».

По данным издания, несогласные с экономической поддержкой западными странами действий Израиля в секторе Газа граждане Турции предпочли оформить карты собственной платежной системы Troy, так как четыре процента от каждой покупки с использованием Mastercard и Visa уходят за границу.

Только за октябрь объем операций по картам Troy, которые действуют в стране уже шесть лет, вырос на 17,4 млрд. К ноябрю в Турции были оформлены 19 млн карт Troy. При том, что летом ими пользовались только 15 из 85 млн граждан.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ израильская армия ударила по сектору Газа. А 27 октября Израиль начал крупномасштабное наземное наступление. США поддержали Израиль и объявили о готовности оказать финансовую, экономическую, военную помощь Тель-Авиву.