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Еще 15 банков подали заявки на участие в пилотном проекте цифрового рубля

Банк России планирует расширить в первом квартале 2024 года перечень юридических лиц - участников пилотного проекта цифрового рубля, 15 банков уже подали заявки для участия во второй волне тестирования.

Еще 15 банков подали заявки на участие в пилотном проекте цифрового рубля
© РИА Новости

Об этом сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis 2023.

"Я должна сказать, что мы планируем расширить количество участников, перечень юрлиц - участников пилота в банках и, в том числе, сотрудников ЦБ уже в первом квартале 2024 года. Но помимо этого, у нас есть вторая волна - 15 банков также подали заявки на участие во второй волне пилота. Формируется сейчас уже третья группа пилота", - сказала она.