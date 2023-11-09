Набиуллина объяснила ослабление курса рубля летом 2023 года

По ее словам, ослабление курса рубля летом 2023 года прежде всего отражало устойчивое внутреннее инфляционное давление, а не изменения внешних условий. Газета.Ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше», — отметила она. RT на русском