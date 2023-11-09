Глава ЦБ допустила новое повышение ключевой ставки до конца года

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевую ставку в этом году могут еще раз повысить. Как сообщает газета «Известия», об этом она сказала сегодня, 9 ноября, на заседании Госдумы.

По ее словам, ставка может остаться на уровне в 15%, однако регулятор может пойти на еще одно повышение. После, по мере снижения инфляции, начнется понижение ставки.

Напомним, что 27 октября Центробанк в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 15% годовых. Сейчас ставка находится на максимальном с апреля 2022 года уровне, когда ее снизили с 20% до 17%.