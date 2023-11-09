Глава ЦБ допустила новое повышение ключевой ставки до конца года

Глава ЦБ допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца года
Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки до конца года. Об этом она заявила во время выступления на заседании в Госдуме.
«Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и ещё одно повышение», — цитирует ТАСС главу финансового регулятора.
Вместе с этим она подчеркнула, что по мере снижения инфляции ЦБ начнёт снижать ставку.
Ранее Набиуллина заявила, что после повышения ключевой ставки наличные начали возвращаться в банки.