Набиуллина объяснила летнее ослабление рубля

"То ослабление рубля, которое началось в июле-августе, не было сдвигом в ответ на то, что изменились внешние условия. Оно отражало во многом устойчивое внутреннее инфляционное давление. Количество рублей, которое претендует на тот же самый объем долларов, юаней, евро и другой валюты, выросло - и выросло, в том числе, благодаря высокой кредитной активности", - сказала она.