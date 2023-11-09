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В России решили закрыть лазейки по уклонению от налогов

Правительство решило доработать проект налоговых поправок, предложенных Минфином, чтобы закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов. Нововведения рассмотрят 9 ноября, со ссылкой на текст законопроекта сообщает РБК.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, поправки должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Это позволит не допустить случаи, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи со злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».

Поправки касаются регулирования трансфертного ценообразования (сделок между взаимозависимыми лицами, которые перемещают часть прибыли в пользу компаний, зарегистрированных в странах с низкими налогами). Они расширяют круг взаимозависимых лиц, меняют порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках и увеличивают штрафы за нарушения. Также изменения смягчат последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения.

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«С 2024 года перестанет действовать мораторий на проверки трансфертного ценообразования, поэтому налогоплательщикам следует следить за принятием законопроекта и более тщательно подходить к установлению цен в сделках с взаимозависимыми лицами и обоснованию рыночного уровня цен в контролируемых сделках», — предупредила юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Альбина Нурушева.

Ранее замминистра финансов объявил об отсутствии планов менять базовые параметры налоговой системы России или повторить разовый сбор с бизнеса в формате windfall tax. Вместо этого ведомство намерено усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов в полном размере, в том числе сделать более жестким регулирование ценообразования в сделках между юридическими лицами в рамках одной структуры, подчеркнул Сазанов. По его словам, увеличат глубину проверки, а размер штрафов поднимут до уровня 40 процентов от корректировки базы.

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