В России решили закрыть лазейки по уклонению от налогов

Правительство решило доработать проект налоговых поправок, предложенных Минфином, чтобы закрыть лазейки для уклонения от уплаты налогов. Нововведения рассмотрят 9 ноября, со ссылкой на текст законопроекта сообщает РБК.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, поправки должны усовершенствовать механизм контроля за ценами в сделках между взаимозависимыми лицами, чтобы сократить возможность уклонения от уплаты налогов. Это позволит не допустить случаи, «когда валютная выручка от внешнеторговых операций не возвращается в Россию в связи со злоупотреблениями со стороны налогоплательщиков путем применения нерыночных цен в сделках».

Поправки касаются регулирования трансфертного ценообразования (сделок между взаимозависимыми лицами, которые перемещают часть прибыли в пользу компаний, зарегистрированных в странах с низкими налогами). Они расширяют круг взаимозависимых лиц, меняют порядок доначисления налогов в случае выявления нерыночных цен в сделках и увеличивают штрафы за нарушения. Также изменения смягчат последствия отмены соглашений об избежании двойного налогообложения.

«С 2024 года перестанет действовать мораторий на проверки трансфертного ценообразования, поэтому налогоплательщикам следует следить за принятием законопроекта и более тщательно подходить к установлению цен в сделках с взаимозависимыми лицами и обоснованию рыночного уровня цен в контролируемых сделках», — предупредила юрист практики «Структурный и налоговый консалтинг» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Альбина Нурушева.