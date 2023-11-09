AP: цены на оливковое масло в Европе спровоцировали кризис

Цены на оливковое масло в Греции, Испании и Италии выросли вдвое. Как сообщает издание Associated Press, одной из причин подорожания стали действия злоумышленников — они вырубают оливковые деревья, лишая фермеров средств к существованию.

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Полиция считает, что порчей плантаций занимаются работники нелегальных давилен. Раньше они зарабатывали на том, что разбавляли дорогие сорта масла дешевыми. Один из греческих фермеров рассказал, что воры срезают наиболее плодородные ветви — дерево сможет восстановить их в лучшем случае через 4-5 лет.

Сейчас работникам сельского хозяйства не удается самостоятельно охранять свою территорию, и они просят помощи у полиции. Кроме того, фермеры напоминают, что ранее существовали специальные отряды сельскохозяйственной полиции, которые зачем-то упразднили.