Стоимость биткоина превысила $36 тыс. впервые с 6 мая 2022 года

Впервые с 6 мая 2022 года стоимость биткоина поднялась выше отметки в $36 тыс. в ходе торговой сессии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на платформу Coindesk. Согласно данным на 02:47 по московскому времени, стоимость биткойна увеличилась на 1,73% до $36,031 тыс. К 02:51 мск рост замедлился, и показатель составлял $35,758 тыс. (+0,98%).

Последний раз стоимость биткоина превышала отметку в $36 тыс. 6 мая 2022 года. Сооснователь компании MicroStrategy Майкл Сэйлор назвал три фактора, которые в кратко- и среднесрочной перспективе могут спровоцировать десятикратный рост стоимости биткоина. Первые два условия — халвинг и рост спроса на криптовалюту. У экспертов разное мнение о криптовалютах. По мнению вице-президента Чешского национального банка Моймира Гампла, высокая волатильность цены препятствует использованию биткойна в качестве средства платежа.

В январе 2018 года в научном издании Journal of Monetary Economics было опубликовано исследование экономистов из Тель-Авивского университета и американского университета Талсы, в котором они указали на факт манипуляции курсом биткоина одним или двумя крупными игроками при помощи торговых ботов Willy и Markus на криптовалютной площадке обмена Mt.Gox, в результате чего курс биткоина в 2013 году вырос за два месяца со 150 до 1000 долларов. Авторы исследования отметили, что при принятии решений об использовании биткойна в качестве валюты (как это сделали власти Японии в апреле 2017 года) важно учитывать его уязвимость для подобных манипуляций.