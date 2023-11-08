Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал начало рецессии в Европе до конца года

"Чтобы иметь экономику, которая будет способна поддерживать общество, стареющее нынешними европейскими темпами, нам нужна гораздо более высокая производительность труда. Нужно решить и вопрос с энергетикой, так как мы не сдвинемся с места, если продолжим платить за энергию в два-три раза больше, чем другие страны мира", - добавил он.