Шульгинов: власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина
Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что российские власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также уточнил, что в данный момент рассматривается возможность снять запрет на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95.
«Обсуждаем. И 92, и 95», — ответил Шульгинов на соответствующий вопрос журналиста.
Напомним, что с 21 сентября в России запрещён экспорт бензина и дизельного топлива. Целью такого запрета названа стабилизация внутреннего рынка. Позже меры были скорректированы — частично был снят запрет на экспорт дизельного топлива.
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