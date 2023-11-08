Шульгинов: власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что российские власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также уточнил, что в данный момент рассматривается возможность снять запрет на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95.

«Обсуждаем. И 92, и 95», — ответил Шульгинов на соответствующий вопрос журналиста.