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Шульгинов: власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что российские власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шульгинов: власти обсуждают снятие запрета на экспорт бензина
© РИА Новости

Он также уточнил, что в данный момент рассматривается возможность снять запрет на экспорт бензина с октановым числом 92 и 95.

«Обсуждаем. И 92, и 95», — ответил Шульгинов на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что с 21 сентября в России запрещён экспорт бензина и дизельного топлива. Целью такого запрета названа стабилизация внутреннего рынка. Позже меры были скорректированы — частично был снят запрет на экспорт дизельного топлива.

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